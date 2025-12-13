आज 13 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति रखेंगे आदरभाव

मेष - सेवा कार्य व नौकरी से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में जिम्मेदारी लेने का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. बजट से चलेगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जवाबदेही से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार रुटीन बना रहेगा. लगन से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें.

धन संपत्ति - वित्तीय अवरोध बने रह सकते हैं. आर्थिक कार्यों में सहजता रहेगी. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन व ठगी से बचें. योजनानुसार कार्य करें. बैंकिंग मामले गति लेंगे. लोन प्रकरण पक्ष में बनेंगे

प्रेम मैत्री- रिश्तों में विनय विवेक बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ें. व्यर्थ प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें. मन की बात कहने संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारेंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

---- समाप्त ----