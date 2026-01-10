scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 जनवरी 2026 मेष राशिफल: चर्चा संवाद में शामिल होंगे, उधारी से बचेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 10 January 2026, Aries Horoscope Today: कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे.अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे.सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - सेवाक्षेत्र पर फोकस बढ़ाएंगे.करियर कारोबार में मेहनत पर जोर होगा.अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे.लोभ प्रलोभन और अन्य के प्रभाव में आने से बचें.समकक्षों का भरोसा जीतें.व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे.वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा.कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे.अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे.सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी.जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.समय प्रबंधन में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे.नौकरी व कामकाजी जिम्मेदारी से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा.नियम पालन बढ़ाएंगे.तर्क पर बल बनाए रखें.धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में भ्रमपूर्ण स्थिति से बचें.वित्तीय निर्णयों में औरों के बहकावे में न आएं.चर्चा में सावधानी बढ़ाएं.निवेश पर नियंत्रण लाएं.चर्चा संवाद में शामिल होंगे.उधारी से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे.चर्चा संवाद में सहज रहें.व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं.सबके प्रति आदर सम्मान रखें.सजगता बनाए रहेंगे.रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे.निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.जरूरी सूचना संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

Career opportunities and good financial prospects for Aries today
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
शुक्रवार के दिन मेष राशि वाले स्मार्ट वर्किंग पर देंगे ध्यान, वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें
Mesh rashi health and good prospects today
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कहीं दूर से अच्छी सूचना मिलेगी, आपकी कार्यक्षमता और बढ़ेगी
पेशेवरों की मदद मिलेगी, अनुकूलता बनी रहेगी

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखें.स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.संकेतों के प्रति सजग रहें.ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें.जिम्मेदारियों पर ध्यान दें.मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.क्षमाशील रहें.नियम रखें.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement