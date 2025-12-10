आज 10 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों के कामकाजी मामले संवरेंगे, संबंधों में मजबूती बढ़ेगी

मेष - प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. योजनाओं में गति आएगी. मित्रों के साथ से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. सब मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में अपेक्षित सफलता बनेगी. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. शिक्षा प्रशिक्षण में रुचि लेंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. सहज व्यवहार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. जरूरी कार्य गति पाएंगे. करियर संवार पर रहेगा. पेशेवर विषयों में सजगता बनाए रहेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. कारोबारी संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ और लक्ष्य की प्राप्ति बनी रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक भेट संवाद की रूपरेखा बनेगी. अनुबंधों में नीति नियमों का पालन करेंगे. बचत बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में में हर्ष का वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. मित्रों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएंगे. सहज व सकारात्मक रहेंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. उत्साह रखें.

