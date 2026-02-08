आज 8 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: भूमि भवन के मामले बनेंगे, धैर्य व उत्साह से काम लेंगे

मेष- उद्योग व्यापार में सुधार पर बना रहेगा. साझा कार्यों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न प पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रता में घनिष्ठता बढ़ाने पर जोर होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- साथियों से बनाकर चलेंगे. सहकारिता से सफलता मिलेगी. प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से सफल होंगे. साझीदारी प्रभावी रहेगी. निसंकोच गति पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

कार्ययोजनाओं में गति बढ़त पर बनी रहेगी. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. धैर्य व उत्साह से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में आपसी विश्वास को बल मिलेगा. भावनात्मक व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. घरेलु संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से पक्ष रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. जवाबदेह बनें.

---- समाप्त ----