आज 7 जनवरी 2026 मेष राशिफल: बुधवार के दिन मेष राशि वाले व्यापार में पाएंगे तेजी, रहन-सहन रहेगा प्रभावशाली

मेष - सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अनुभवियों की सलाह पर ध्यान देंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. पहल पराक्रम में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में नए अवसर बनेंगे. व्यापार में तेजी दिखाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवार पर रहेगा. रहन-सहन प्रभावशाली रहेगा. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. जीत का भाव बना रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. बचत बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंध मजबूत बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मित होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 7, 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकार बढ़ाएं.

