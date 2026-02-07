scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वालों का लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा, उपलब्धियां करेंगे हासिल

Aaj ka Mesh Rashifal 7 February 2026, Aries Horoscope Today: व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे.  सामूहिक कार्यों में गति तेज बनाए रहेंगे.  उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे.  कारोबार बढ़त पर रहेगा.  सक्रियता व रुटीन बनाए रखेंगे. 

मेष - समय की चाल सुधार पर बनी रहेगी.  करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी.  निजी संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहयोगियों से साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी.  करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी.  विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे.  दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा.  उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.  बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.  कार्ययोजनाओं को गति देंगे.  साझेदारी से सफलता मिलेगी.  प्रबंधन के कार्य साधेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे.  सामूहिक कार्यों में गति तेज बनाए रहेंगे.  उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे.  कारोबार बढ़त पर रहेगा.  सक्रियता व रुटीन बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.  नेतृत्व को बल मिलेगा.  वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.  लाभ बढ़ा रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे.  संगठित प्रयास प्रभावी रहेंगे.  भूमि भवन से संबंधित मामले बनेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास और ठहराव बढ़ेगा.  मित्रता को संवारने का भाव रखेंगे.  संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.  रिश्तों को बल मिलेगा.  व्यवहार में सहज रहेंगे.  साथी सहयोगी होंगे.  मित्रों की मदद मिलेगी.  प्रियजन से भेंट होगी.  स्वजनों का साथ मिलेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व में प्रभाव बना रहेगा.  सहजता से आगे बढ़ेंगे.  सुविधाओं में वृद्धि होगी.  स्मरणीय पल बनेंगे.  स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी.  सात्विकता बढ़ाएंगे. 

शुभ अंक : 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें.  न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं तेल तिलहन दान दें. जिम्मेदारी निभएं. 

---- समाप्त ----
