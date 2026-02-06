आज 6 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे, पेशेवरता में वृद्धि होगी

मेष - करियर कारोबार में अतिरिक्त सजगता बनाए रखने पर जोर दें. पेशेवर मामलों में सूझबूझ और सक्रियता बनाए रखें. धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति नियम निरंतरता पर जोर दें. समय प्रबंधन से चलें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवर कार्योंं मं स्पष्टता बढ़ाएं. नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उद्योग व्यापार में सामान्य परिणाम बनेंगे. संकोच बना रहेगा.

और पढ़ें



नौकरी व्यवसाय- अनुभवियों का सानिध्य और सीख सलाह बनाए रखें. सेवाक्षेत्र के व्यक्ति तुलनात्मक अधिक सफल रहेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. पेशेवरता में वृद्धि होगी.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ साधारण बना रहेगा. मेहनत और लगन से हितसंरक्षण में सफल होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्योंं में विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. परिवार में अनुकूलन बढ़ाने की कोशिश रहेगी. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. आशंकाओं में आने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में धैर्य दिखाएं. साथियों से सामंजस्य बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. श्रमशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भ्रम व उलष्झन से बचें. फोकस रखें.

---- समाप्त ----