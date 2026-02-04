scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 4 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: मनोबल ऊंचा रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा

Aaj ka Mesh Rashifal 4 February 2026, Aries Horoscope Today: आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कारोबारी लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. मित्रता मजबूत होगी. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. अनुकूलन उत्साहित रखेगा. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में संवार बढ़ेगी. पद प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा. सोच बड़ी रखेंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कारोबारी लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Aries health improvement and auspicious color for today
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Aries Horoscope
रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे, संबंधियों का विश्वास जीतेंगे
मेष: धन लाभ का योग है, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा
अतिउत्साह में न आएं, व्यवस्था में रुचि बढ़ाएं
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, प्रोफेशन में उन्नति के अवसर मिलेंगे


प्रेम मैत्री- प्रियजन से सुखद संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों से संपर्क बढ़ेगा. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी में शामिल होंगे. आज्ञा बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

Advertisement


शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान
आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. जिज्ञासु बने रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement