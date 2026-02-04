आज 4 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: मनोबल ऊंचा रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा

मेष - विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. मित्रता मजबूत होगी. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. अनुकूलन उत्साहित रखेगा. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में संवार बढ़ेगी. पद प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा. सोच बड़ी रखेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कारोबारी लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रियजन से सुखद संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों से संपर्क बढ़ेगा. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी में शामिल होंगे. आज्ञा बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

Advertisement



शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. जिज्ञासु बने रहें.

---- समाप्त ----