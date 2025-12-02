scorecardresearch
 
आज 2 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले लक्ष्य साधने पर देंगे ध्यान, इच्छित उपलब्धि करेंगे हासिल

Aaj ka Mesh Rashifal 2 December 2025, Aries Horoscope Today: रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी.

मेष - आधुनिक तरीकों को अपनाने में आगे रहेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. सृजन कार्यों में रुचि बनी रहेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्य साधने पर ध्यान बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख व सहकार बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले संतुलित रहेंगे. लेनदेन में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. वाणिज्यिक कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से अपनों का मन जीतेंगे. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुख से रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बेहतर निर्णय ले पाएंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक :  1 और 9  

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. रुटीन संवारें.

