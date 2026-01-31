scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 31 January 2026: धैर्य से काम लेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ांएगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 31 January 2026: धैर्य और संयम के साथ इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलें.जल्दबाजी या हड़बड़ीपन कार्य को बिगाड़ सकता है.अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- King of wands
किसी अनुभवी व्यक्ति से कार्यों में आ रही परेशानियों को साझा कर सकते है.किसी कार्य  के ठीक न हो पाने के कारण होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हो सकते है.इस समय परिस्थितियों की प्रतिकूलता थोड़ा सजग रहने की सलाह दे सकती है. धैर्य और संयम के साथ इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलें.जल्दबाजी या हड़बड़ीपन कार्य को बिगाड़ सकता है.अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.

दूसरों के साथ  अपनी कमजोरियां को न बताएं सामने वाला उसका फायदा अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है.लोगों की कमियों का मज़ाक न उड़ाए.कोई ऐसा अनुभवी व्यक्तिजीवन में आ सकता हैं.जिसके अनुभव और सलाह से आप कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ सकते है.संभव हैं,कि अभी आप को मेहनत का अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा हो.थोड़ा धैर्य रखिए.जल्द ही अच्छा परिणाम मिल सकता हैं.

स्वास्थ्य:खानपान में सावधानी रखें.बाहर के गरिष्ठ भोजन की जगह घर का सुपाच्य भोजन करना बेहतर होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

धन खर्च हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी
संपत्ति खरीदने की सोच सकते हैं,आर्थिक स्थिति सुधरेगी
चोट लग सकती हैं, मन मुटाव खत्म होगा
रुके काम पूरे हो सकते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा
गलतियों को न दोहराएं, अपनी बातें साझा न करें

आर्थिक स्थिति: पिता या दादा से जमा जमाया व्यवसाय मिल सकता हैं.पिता से व्यवसाय को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पैसा उधर ले सकते हैं.

रिश्ते: नए रिश्तों में स्वार्थ ज्यादा और मधुरता कम नज़र आ रही हैं.सोच समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement