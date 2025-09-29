Kumbh Tarot Rashifal 29 September 2025: बड़ी धनराशि मिल सकती है, दोस्त की शादी में जा सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of swords

जरूर से ज्यादा पाने का लालच आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है.जो की अनैतिक हो.ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना आपको मजबूती देगा. कार्य क्षेत्र में किसी कार्य को पूरा करने को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान काफी मुश्किल लग सकता है.इस समय कोई सहयोगी आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए एक सरल, किंतु अनैतिक मार्ग पर जाने की सलाह दे सकता है. अब यह आपकी समझ पर है,कि आप उसकी बात को पर अमल करते हैं या नहीं. किसी भी अनैतिक मार्ग पर चलने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है, कि सरल और अनैतिक तरीके से प्राप्त की गई सफलता स्थाई नहीं होती है.इस सफलता के दुष्परिणाम के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं.साथ ही लोगों का आप पर से भरोसा भी उठ सकता है. हर समस्या का समाधान अवश्य होता है. इस बात पर विश्वास कीजिए. और धीरे-धीरे शांत मन से उसे समस्या के समाधान तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए. आप जल्द ही खुद को सफल होता हुआ पाएंगे.

स्वास्थ्य: गले में बढ़ती हुई सूजन गले पर दबाव डाल रही है. इस समय बोलने में परेशानी अनुभव कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति के बिकने से कुछ धनराशि मिल सकती है. जिसका उपयोग आपने व्यवसाय को शुरू करने में लगा सकते हैं.

रिश्ते: किसी मित्र के घर विवाह में शामिल हो सकते हैं. कुछ पुराने मित्रों से मिलने का उत्साह नजर आएगा.

---- समाप्त ----