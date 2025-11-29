scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 29 November 2025: कुंभ राशि वाले अच्छी योजनाओं का करेंगे निर्धारण, अवसरों का उठाएं भरपूर लाभ

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं.  अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर परियोजना को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं.  मित्रों के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं.  

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- King of Swords 

विचारों में आ रही नकारात्मकता को दूर करें.  कार्यों को पूर्ण करते समय अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखें . भाग्य के भरोसे ना रहे . गलत बात पर लोगों के साथ समझौता न करें.  सच का साथ दें.  किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का प्रयास करें. पिता से व्यवसाय में आर्थिक मदद ले सकते हैं.  इस समय किसी नई परियोजना को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है.  इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं.  अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर परियोजना को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं.  मित्रों के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं.  किसी सहयोगी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.  किसी के भी साथ विवाद को बढ़ाने का प्रयास न करें. आप अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव लाकर अपने कार्यों को सफल बनाने के प्रयास कर सकते हैं.  अपने आसपास पहले हुए ब्रह्म से बाहर निकलने का प्रयास करें. आगे की योजनाओं का निर्धारण अच्छे से करना चाहिए. धैर्य और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें. अपने करीबी लोगों की बातों को अनसुना ना करें. 

स्वास्थ्य: समय पर भोजन करें. दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना आवश्यक है. 

आर्थिक स्थिति:धन का निवेश सोच समझ कर करें.  इस समय लोगों के साथ पैसों का लेनदेन ना करें. 

रिश्ते: अपनी जिद और गुस्से के कारण लोगों को शत्रु न बनाएं . अपनी बुरी आदतों को सुधारने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
