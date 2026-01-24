Kumbh Tarot Rashifal 24 January 2026: मेहनत और लगन से काम करेंगे, नुकसान हो सकता है

कुंभ (Aquarius):-

Cards :- Eight of swords

किसी चीज को पाने का लालच गलत कार्य करने को प्रेरित कर सकता है.संभव हैं, कि किसी कार्य में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो.बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत जोखिम में डाल सकती है.सामने वाले की बातों में आकर अपने काफी सारी धनराशि दांव पर लगा सकते हैं.इस समय दुविधा हो सकती है. कि लाभ प्राप्ति होगी भी या नहीं.चारों तरफ से खुद को दीवारों से घिरा महसूस कर रहे है.बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं.पर अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है.

और पढ़ें

विचारों की नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करें.मन में बसे डर का सामना पूरी हिम्मत से करके आगे बढ़े.लोगों की निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी न करें.किसी की कमियों का मजाक न उड़ाएं.यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है.तो हार कर कदम पीछे न हटाएं.जब तक आगे आने का प्रयास नहीं करेंगे.तब तक किसी भी तरह की जीत हासिल नहीं होगी.कार्य क्षेत्र में जो भी स्थितियां हो. उनको सकारात्मक ढंग से सुलझाने करने का प्रयास करें.अभी वक्त अनुकूल नहीं है.अपनी मेहनत और लगन को कम न होने दें.

स्वास्थ्य : श्वास संबंधी किसी बड़ी परेशानी के जूझ सकते है.जिसके कारण बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे है.

आर्थिक स्थिति: कार्यों के तय समय सीमा पर पूरे न होने के कारण नुकसान हो सकता है.पैसों का लेनदेन सावधानी से करे.कीमती सामान को व्यवस्थित रखें.

Advertisement

रिश्ते: किसी को खोने के डर के कारण सामने वाले से अपने मन की भावनाएं कहने से बच रहे है.

---- समाप्त ----