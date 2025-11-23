Kumbh Tarot Rashifal 23 November 2025: कुंभ वाले धन का निवेश करने से बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Five of pentacles

कई बार गलत लोगों से सहायता की उम्मीद कर लेना आपको निराशा दे सकता है. हो सकता है, कि आपको किसी की मदद की काफी आवश्यकता पड़ रही हो. कई लोगों से मदद मांगने के बाद भी आपको अभी तक कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है.आपको ये सलाह दी जा रही हैं. कि अपने कार्यों को पूरा करने को लेकर गलत लोगों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना पाले.ऐसी योजनाएं जिसमें आर्थिक निवेश हो. उनसे इस समय दूर रहना चाहिए.ये समय आपके प्रतिकूल है.इस समय जरा सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर आ सकती है.कठिन समय में आप अपने और पराए लोगों में भेद कर पाएंगे.

और पढ़ें

आर्थिक संकट की इस स्थिति में आपके सामने कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे.स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो. तब भी आपको अपनी ईश्वर में आस्था बनाए रखना चाहिए. हो सकता है कि यह दौर आपके लिए मुश्किलों से भरा हुआ हो.इन सब के बावजूद आप धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति के निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए. आगे आने वाला समय आपके लिए कुछ बेहतर ही लेकर आएगा. यह विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य: इस समय जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही उसकी स्थिति को और बिगाड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसी जगह चाहे वह शेयर बाजार हो, सट्टेबाजी या फिर कहीं किसी योजना में पैसा लगाना हो. अभी इनसे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें.

रिश्ते: कोई भी परिस्थिति आपको कठिनाई में डाल रही हैं.तो उसका समाधान भी देगी.

---- समाप्त ----