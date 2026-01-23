Kumbh Tarot Rashifal 23 January 2026: कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ten of swords

किसी मित्र के द्वारा धोखा दिया जा सकता है. सामने वाला आपकी प्रिय चीज को चुरा सकता है. इस विश्वासघात से लोगों पर से विश्वास उठ सकता है. इस समय लोगों की बातों को अनसुना करें. किसी भी व्यक्ति की बात पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें. बात की सच्चाई को जानने का प्रयास करें. संभव हैं, कि सामने वाले की मंशा आपको नुकसान पहुंचाने की हो. आसपास के वातावरण से सजग रहे. जरूरत से ज्यादा परवाह करने वाले लोगों से बचकर रहना बेहतर होगा. कार्य के बीच में आ रही रुकावटें मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं. इस समय थोड़े विश्राम की आवश्यकता महसूस करेंगे. किसी सहयोगी के बुरे व्यवहार के चलते उच्च अधिकारियों से स्थान परिवर्तन की बात कर सकते हैं. बार-बार गलतियों का दोहराव ना करें. कार्य की सफलता को लेकर किए गए प्रयासों में सकारात्मकता बनाए रखें. लोगों पर अति विश्वास ना करें. अजनबी लोगों के साथ ऐसी बातों को साझा ना करें. जिससे आपके जीवन में परेशानी खड़ी हो. आय और व्यय में संतुलन बनाने का प्रयास कामयाब होता नजर आ रहा है. दिखावे में आकर पैसा खर्च करना आर्थिक स्थिति खराब कर सकता है.

स्वास्थ्य: किसी जहरीला कीड़े के काटने से शरीर में दाने उभर सकते हैं. घरेलू उपचार करने की जगह चिकित्सक से परामर्श करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: किसी गलत योजना में लगाया गया धन वापस आने की संभावना नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: जीवनसाथी के अतीत का सच सामने आ सकता है. इस समय गलतफहमियों को बढ़ने ना दें.

