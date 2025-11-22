Kumbh Tarot Rashifal 22 November 2025: कुंभ राशि वाले भविष्य के लिए देख सकते हैं सुनहरा सपना, हर स्थिति का अच्छे से करेंगे आकलन

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Five of swords

और पढ़ें

खुद की समाज में अच्छी पहचान बनाने के लिए कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ सकता हैं. इस स्थिति में आप जीतने के लिए ईर्ष्या, द्वेष या अनैतिक साधनों का उपयोग के साथ दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इस स्थिति में आप एक अच्छी सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं. किंतु आपके मन में वह संतुष्टि नहीं आएगी. जो कार्य को नैतिक तरीके से पूर्ण करने पर प्राप्त होती है. और साथ ही सामने वाला अगली बार आप पर वार करने से नहीं चुकेगा. जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं. जो आपको भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखा सकता है. हो सकता हैं, कि वह किसी ऐसी परियोजना में आपको शामिल करने की बात कर सकता हैं. जिसमें आपको लुभावने और अच्छे लाभ वाले अवसर प्राप्त हो सकेंगे. इस समय आपको हर स्थिति का अच्छे से आकलन करने के बाद ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए. बुरे कार्यों का परिणाम अंत में बुरा ही होगा. आप जो भी कार्य करेंगे. उसके अच्छे और बुरे परिणाम बाद में आपको झेलने पड़ सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: मुंह में चोट लगने के कारण आपके दांत में काफी दर्द हो सकता है. जिसके चलते आप कुछ घरेलू उपचार कर इस दर्द से राहत पाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी की भी लुभावनी बातों में आकर अपने धन को बिना सोचे समझे किसी भी जगह निवेशित ना करें.

रिश्ते: जीवनसाथी से कोई ऐसी बात छुपाएं. जिसके चलते आगे रिश्ते में दरार आ जाएं.

---- समाप्त ----