Kumbh Tarot Rashifal 21 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा दिन

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Nine of Cups

जल्द ही किसी ऐसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती नजर आएगी. जिसके पूरे होने की उम्मीद आप लगभग छोड़ ही चुके थे. पूर्व में अपने कई बार इसमें महत्वकांक्षा को पूरा करने के प्रयास किया. किंतु हमेशा असफलता ही हाथ लगी. अब परिस्थितियों कुछ इस तरह परिवर्तित होती नजर आ रही हैं. जिसमें इस महत्वाकांक्षा के पूरे होने में कोई बड़ा नजर नहीं आ रही है किसी नए घर या चार पहिया वाहन को खरीदने की इच्छा कुछ समय से मन में बसी हुई हो सकता है. जल्द ही इन दोनों इच्छाओं या किसी एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं. छोटे भाई की नौकरी विदेश में लगने से सभी परिजन काफी खुश हो सकते हैं. जीवनसाथी के मन में गलतफहमियां निकालना काफी मुश्किल लग सकता हैं . उसके आसपास के लोगों ने उसके मन में आपको लेकर इतनी अधिक कड़वाहट उत्पन्न कर दी हैं. कि वो चाहकर भी इस कड़वाहट से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहा हैं. प्रयास कीजिए समय अवश्य लगेगा आप दोनों के रिश्ते मधुर हो सकते हैं. संतान की शिक्षा को लेकर हो रही चिंता समाप्त होने वाली है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की प्रयास सफल होते नजर आएंगे.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी के साथ हुई धक्का मुक्की में सर पर बड़ी चोट लगने की संभावना बन रही है. किसी भी विवाद की स्थिति में खुद को बचाकर रखें.

आर्थिक स्थिति:पिता ने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ धनराशि दे सकते है. इस धनराशि से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरण खरीदेंगे.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ किसी मनोरंजन यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. सभी लोग मिलकर अपने बचपन यादों को ताजा करने का प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----