Kumbh Tarot Rashifal 19 November 2025: कुंभ राशि वालों को ननिहाल से मिल सकता है आर्थिक संकट, पुरानी यादें हो सकती हैं ताजा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of cups

कुछ पुरानी यादों का सिलसिला किसी मित्र के आने से शुरू हो सकता है. सामने वाले के साथ एक लंबे समय बाद आप मुलाकात कर रहे हैं. इस मुलाकात कोई यादगार बनाने के लिए आप एक छोटे से जश्न की तैयारी कर सकते हैं. ननिहाल पक्ष में अचानक से आर्थिक संकट आने के कारण आप काफी चिंतित हो सकते हैं. अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर आप इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र में आपकी किसी नई परियोजना की स्वीकृति किसी बड़े अधिकारी से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है. जिसके चलते आप उस अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं. इस समय आप ऐसा महसूस करेंगे. कि शायद सामने वाला आपकी बात पर कोई खास तवज्जो ना दें. अपने मन में किसी तरह का पूर्वाग्रह न पालें. यदि आपका प्रयास सकारात्मक रूप से अच्छा होगा. तो उसका प्रतिफल भी सकारात्मक ही प्राप्त होगा. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. सामने वाले से मिलने का प्रयास करें. हो सकता है,कि आपका डर निर्मूल साबित हो. और आप जिस कार्य के लिए इस मुलाकात को कर रहे थे. वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाएं.

स्वास्थ्य: पैर के अंगूठे की हड्डी बढ़ने के कारण पैर में थोड़ा सा टेड़ापन आता हुआ नजर आ रहा है. ऐसी स्थिति में आप घरेलू उपचारों पर ज्यादा भरोसा करने की जगह किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: ननिहाल पक्ष से व्यवसाय में आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक बड़ी धनराशि सहायता के रूप में मिल सकती है.

रिश्ते: कई बार पुरानी यादें आपके जीवन के उसे दौर में ले जा सकती हैं. जहां आप सबसे ज्यादा सुकून और शांति महसूस करते थे.

---- समाप्त ----