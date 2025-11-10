scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 10 November 2025: करियर में सावधानी बरतें, कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 10 November 2025: आपके कार्यों की शिथिलता और समय पर कार्य पूरा न होने के कारण उच्च अधिकारियों ने आपको इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि यदि आपने अपना कार्य सही समय पर पूर्ण नहीं किया.

aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ(Aquarius):-
Cards:- Seven of wands 
इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ अनचाही स्थितियों को महसूस कर रहे हैं. दोनों के परिजनों का आपके संबंध के बीच हस्तक्षेप करना आप दोनों के रिश्ते को टूटने की कगार तक ला सकता है. ना आप अपने परिजन को इस बात के लिए समझा पा रहे हैं. और ना ही आपका जीवन साथी उनको अपनी स्थिति बता पा रहा हैं. इस समय आप अपने कुछ अनुभवी मित्रों की सलाह ले सकते हैं. और अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी रमणीक स्थल पर दोनों कुछ समय व्यतीत करने की योजना बना रहे हैं.

कार्य क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा. इस समय आपके समक्ष आपकी नौकरी को बनाए रखने की समस्या खड़ी हो सकती है. आपके कार्यों की शिथिलता और समय पर कार्य पूरा न होने के कारण उच्च अधिकारियों ने आपको इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि यदि आपने अपना कार्य सही समय पर पूर्ण नहीं किया.

तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता हैं. जिसके चलते आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की तरफ केंद्रित कर सकते हैं. आपको इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. कि कार्य यदि समय पर पूर्ण नहीं होता है. तो वह कार्य की सफलता को भी प्रभावित कर देता है. साथ ही इससे आपकी छवि आपके कार्य क्षेत्र में बिगड़ सकती है. 

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में अस्थमा की शिकायत पुनः उभरने से आपको ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज रखना पड़ सकता है. 

रिश्ते: यदि आप किसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ अपनी समस्या को साझा करते हैं. तो निश्चित ही आपको उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा. 

---- समाप्त ----
