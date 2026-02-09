Kumbh Tarot Rashifal 9 February 2026: किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है, लेन-देन में सतर्कता जरूर बरतें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Eight of cups

विचारों की उथल पुथल और कुछ नया लेने की कशमकश मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. पुरानी गलतियों से सबक लें. बार बार स्थितियों का दोहराव मानसिक स्वास्थ्य खराब कर सकता है. परिणामस्वरूप गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाएगी. किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है. कोई ऐसा सहयोगी जो आपकी कार्य शैली से ईर्ष्या कर सकता है. कार्यों को अपने अनुसार पूरा करने के प्रयास कर सकता हैं. जिससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. इस स्थिति में सामने वाले को कार्य से हटने की बात कह सकते है. कार्य की सफलता आपकी प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है.

और पढ़ें

परिजनों का विवाह को लेकर दवाब बढ़ सकता है. आ रहे विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता हैं. संभव हैं, कि जिस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे है. उसका समाधान अचानक से किसी के साथ बातचीत करते समय सामने आ जाएं. कुछ करीबी व्यक्ति जो सामने तो अच्छे बनते है. पर पीठ पीछे वो आपको लेकर गलत सोच रख सकते हैं. अचानक से उनके गलत इरादों की भनक मिलने से निराश हो सकते हैं. किसी की इस तरह की सोच की उम्मीद आपको कभी नहीं थी.

स्वास्थ्य: किसी से हाथापाई के चलते काफी चोट आ सकती हैं. इस कारण कुछ समय कार्य करने में असुविधा आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:अचानक से किसी को पैसा उधार देना पड़ गया हैं. सामने वाले की स्थिति देखकर पैसा मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं.

Advertisement

रिश्ते: कोई प्रिय व्यक्ति आपके और आपके प्रिय के बीच तनाव बढ़ा सकता हैं. बाहरी लोगों की बातों में आकर कोई भी गलत कदम न उठाएं.

---- समाप्त ----