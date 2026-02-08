Kumbh Tarot Rashifal 8 February 2026: ध्यान साधना करेंगे,बड़ा घर खरीदने की योजना बनाएंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Seven of cups

जीवनसाथी का आपसे ज्यादा किसी और को महत्व देना रिश्ते में तनाव का सकता है.इस बात को लेकर दोनों के बीच उत्लझनें बढ़ती नज़र आने लगी है.पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो सकता है.किसी बुजुर्ग के हस्तक्षेप के चलते समझौता हो सकता है.कार्य क्षेत्र में चारों तरफ कुछ लुभावने अवसर नजर आ रहे हैं. इन अवसरों को प्राप्त कर पाना आसान नहीं है.खुद को दुविधा में फंसा हुआ पा रहे है.इस समय किसी अनुभवी की सलाह मार्गदर्शन कर सकती है.

कार्यों को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है.इस तनाव से मुक्ति की कोई राहत अभी नजर नहीं आ रही हैं.प्रतिकूल स्थिति में भी ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. विचारों में नकारात्मकता ना आने दे.जल्द ही कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं.जिससे कार्य क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित कर सकेंगे.उच्च अधिकारियों के साथ किसी नई योजना को लेकर काफी विचार विमर्श हो सकता हैं.परिवार में किसी बड़े व्यक्ति के साथ विवाद बढ़ रहा हैं.इस विवाद को समाप्त करना सबके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य:अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही है.ऐसे समय में ध्यान साधना कर मन को शांत किया जा सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:अपने लिए बड़ा घर खरीदने की योजना बना रहे हैं.परिवार के साथ इस बात पर विचार विमर्श करेंगे.

रिश्ते: पिता के साथ अपने खराब रिश्तों को थोड़ा सुधारने का प्रयास करें. किसी करीबी के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं.

