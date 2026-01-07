scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 7 January 2026: स्वयं के लिए वक्त निकालेंगे, भवन निर्माण पर धन खर्च कर सकते हैं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 7 January 2026: अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोच विचार कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होंगे. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने की योजना सभी परिजनों को उत्साहित कर सकती है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Hanged Man 
बेवजह का तनाव लेने से बचना चाहिए. यात्रा के दौरान कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. भाई बहनों से संपत्ति को लेकर खटपट हो सकती है. अपने माता-पिता से पूछ कर किसी निर्णय को लेंगे. विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. आसपास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

कुछ लोग ईर्ष्यावश बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं. जिसके चलते प्रिय की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. स्वयं के लिए वक्त निकालेंगे. अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोच विचार कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होंगे. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने की योजना सभी परिजनों को उत्साहित कर सकती है.

किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा. इस स्थान पर किसी धर्मगुरु के प्रवचन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं. जल्दबाजी में लिए गए किसी निर्णय को बदलना संभव नजर नहीं आ रहा है. इससे मानसिक तनाव हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

धन का निवेश सोच-समझकर करें, आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं
अचानक कुछ पैसा मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है
रुके हुए कार्य धीमी गति से शुरू होंगे, पैसों की आवक अच्छी रहेगी
संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, अध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी
पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें, जरूरत से ज्यादा कर्ज ना उठाएं

स्वास्थ्य: काफी समय से जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नजर ना आने के कारण किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: मकान के नवीनीकरण में काफी धन खर्च हो रहा है. इससे मन चिंतित हो सकता है. 

Advertisement

रिश्ते: परिवार में किसी के विवाह की जोर-शोर से तैयारियां चल सकती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement