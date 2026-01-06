Kumbh Tarot Rashifal 6 January 2026: पूर्व में किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Nine of Pentacles

प्रिय के साथ रिश्ते में सबकुछ होने के बाद भी कुछ कमी महसूस कर सकते है. सामने वाला सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते रिश्ते को नजरंदाज कर सकता है. इस बात से मन काफी उदास हो सकता है. किसी पुरानी महत्वाकांक्षा का पूरा न होना मन में कमी का एहसास कर सकता है. किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत कुछ समय पूर्व अपने करीबी मित्रों के साथ मिलकर की है. जो धीरे धीरे काफी आगे बढ़ता जा रहा हैं सबकी मेहनत सफलता के नए रास्ते खोल सकती हैं. भाग्योदय हो सकता है. रिश्तों में पहले से अधिक मधुरता आ सकती है. जीवन के सभी पक्षों में संतुलन बनाने की कोशिश कामयाब रहेगी.

और पढ़ें

पूर्व में किए गए प्रयासों के अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं. किसी बड़े और प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात मनचाही नौकरी दिला सकती है. कुछ समय पूर्व किसी के साथ विवाद हो सकता है. इस विवाद के चलते कार्यों में अड़चन आ सकती हैं. सामने वाले के साथ समझौता करने का प्रयास करेंगे. विवाह के लिए आए प्रस्तावों में किसी को भी स्वीकृति नहीं देने से परिजन नाराज हो सकते है. अपने मन को शांत करने का प्रयास करें. आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य: गले में सूजन के चलते बोलने में परेशानी हो रही हैं. चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बचत पूंजी की चोरी हो सकती हैं. जिसके चलते परिवार के सदस्यों पर शक कर सकते हैं.

रिश्ते: परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं. ये समय सभी के लिए आनंदमय रहेगा.

---- समाप्त ----