Kumbh Tarot Rashifal 4 February 2026: पूंजी एकत्र करेंगे,कलह में पड़ सकते हैं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 4 February 2026: जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे. वाणी में सुधार ला सकते है. बात-बात पर गुस्सा होने की आदत रिश्तों में दूरी ला सकती है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Seven of cups
अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. सामने आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन सोच समझकर करें. सही समय पर लिया गया सही निर्णय अच्छी सफलता तक ले जाएगा.जीवन में असंतोष महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में पक्षपात पूर्ण रवैया लोगों से दूर कर सकता है अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.सामने वाले की गलतियां निकालने की जगह उन्हें माफ करना रिश्तों को बेहतर कर सकता है.अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन बाहरी लोगों के सामने ना करें.

इससे वह  फायदा उठा सकते हैं.दूसरों की निजी जिंदगी में तांक झांक करना सभ्यता नहीं है. इससे दूर रहें. पारिवारिक जीवन के मामले लोगों के साथ साझा ना करें.परिवार के मामले परिवार के अंदर सुलझाना मान सम्मान को बचाए रखता है. जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे. वाणी में सुधार ला सकते है. बात-बात पर गुस्सा होने की आदत रिश्तों में दूरी ला सकती है.

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान खानपान की अनियमितता स्वास्थ्य बिगड़ सकती है.नींद ना आने की परेशानी का सामना  करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत कर अच्छी जमा पूंजी एकत्र करेंगे.इस जमा पूंजी का उपयोग किसी निजी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: कार्य की व्यस्तता और तनाव परिवार में न लाएं. इससे परिवार में कलह की संभावना बढ़ सकती है.

