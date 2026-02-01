Kumbh Tarot Rashifal 1 February 2026: कुंभ राशि वाले किसी के साथ न करें पैसों का लेनदेन, बन सकती है तनावपूर्ण स्थिति

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Nine of swords

परिजनों के साथ समस्या को साझा न करने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. अकेले ही सभी परेशानियों का सामना करना समस्या को बढ़ा सकता है. छोटी सी समस्या को सुलझाने की जगह उसको काफी बढ़ा सकते है. . हालांकि सामने जो समस्या है. उसका समाधान ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है. इस समय सोच की नकारात्मकता आगे कोई समाधान ढूंढने ही नहीं दे रही हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाइए. किसी बड़े के साथ समस्या को साझा करना कई मुश्किलों से बाहर ला सकता हैं. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी अच्छे संस्थान की तलाश जारी है. किसी करीबी व्यक्ति की संगत गलत लोगों से होना परेशान कर सकती है. उसके साथ थोड़ी सख्ती करना सामने वाले को चिढ़ा सकता है. जिससे वो मारपीट भी कर सकता है. इस समय सामने वाले की नाराजगी की परवाह न करते हुए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं. जिससे कुछ परिजन खुश नहीं हैं.

स्वास्थ्य: पैरों में लगी मोच में काफी दर्द होने से चल नहीं पा रहे है. जिस कारण कार्यों में विलंब हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के कोई भी धनराशि उधार न दें. व्यर्थ के खर्चे न करें.

रिश्ते: परिवार में किसी नए मेहमान के आने से तनाव पूर्ण स्थिति आ सकती हैं. सभी लोग आपसी बातचीत कर रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं.

---- समाप्त ----