आज 31 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 31 January 2026, Aquarius Horoscope Today: साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

कुंभ - करियर कारोबार उन्नति की अवसर बनेंगे. शिक्षा पर जोर बना रहेगा. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. विविध मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी विषय संवरेंगे. तैयारी पर जोर होगा. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों में भरोसा बढ़ा रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से भेंट होगी. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हितप्रद अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : नीलम के समान

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. अध्ययन बढ़ाएं.

