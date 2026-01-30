आज 30 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: शुभता बढ़ेगी, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे

कुंभ - सुखद एवं मनोरंजक यात्रा के संकेत बने रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. अध्ययन व परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उछाल के संकेत हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ावा मिलेगा. कौशल प्रदर्शन में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर सहकार की भावना रखेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति-- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवारेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. अड़चनें दूर होंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. अपनों से बड़प्पन का नजरिया रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह और सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साही बने रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं.

---- समाप्त ----