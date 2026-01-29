आज 29 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: गुरुवार के दिन कुंभ राशि वाले कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे, करियर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है

कुंभ - कामकाज में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में बेहतर रहेंगे. सुविधा संसाधनों को जुटाने में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर वालों पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें. जिद से बचें. प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में सुधार होगा. निजी मामलों में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. बड़ों का समर्थन रहेगा. कारोबारी संवाद में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. नीति नियमों की अनदेखी न करें. करियर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. लोभ प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिकी संवरेगी. पेशेवर सफल रहेंगे. वित्तीय पक्ष पर फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भवन वाहन में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ के वादों में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम में सहजता रहेगी. सहयोग की भावना बनाए रखें. परिजनों से जरूरी बात कहेंगें. किसी की भावनाओं को आहत न करें. रिश्तों में सामंजस्य रखें. पूर्वाग्रह व शंका से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में पहल करने से बचेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ वार्ता से बचें. संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. अतिउत्साह से बचें.

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. मितभाषी बने रहें.

