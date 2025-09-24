scorecardresearch
 

आज 24 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: आर्थिक मामले संवरेंगे, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 September 2025, Aquarius Horoscope Today: सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा.

कुंभ - भाग्य की राह प्रबल बनी रहेगी. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे. स्वजन सहयोगी होंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लाभवृद्धि से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर गतिविधियों में तेजी आएगी. व्यापार में अपेक्षित प्रभाव बनाए रखेंगे. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. नीति नियम का पालन करेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं से जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारी सहयोगी हांगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय पक्ष संवार पाएगा. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. संबंधों में सुधार होगा. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रिय रहेंगे.
शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : मोर पंख के समान

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. संकल्प रखें. भक्ति भाव बढ़ाएं.

