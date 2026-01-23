scorecardresearch
 
आज 23 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: सबसे बनाकर चलेंगे, संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 January 2026, Aquarius Horoscope Today: नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा.सबसे बनाकर चलेंगे.संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे.जीवनस्तर ऊंचा रहेगा.सृजन कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.

कुंभ - कार्योंं में तेजी से लक्ष्य साधने की कोशिश होगी.कामकाज मे ंबेहतर परिणाम पाएंगे.नीति-नियम का पालन करेंगे.बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.दिखाने के अवसर बढ़ेंगे.रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे.इच्छित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा.सबसे बनाकर चलेंगे.संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे.जीवनस्तर ऊंचा रहेगा.सृजन कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.वातावरण में अनुकूल रहेगा.महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे.विभिन्न जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे.चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.औद्योगिक कार्योंं में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी.वित्तीय पक्ष बल पाएगा.विविध प्रयासों में गति आएगी.तेजी बनाए रखेंगे.लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा.व्यवसाय मजबूत बना रहेगा.समक़क्षों का भरोसा जीतेंगे.शुभ कार्य गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों की उपस्थिति से हर्ष आनंद बढ़ेगा.सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.परस्पर विश्वास बढ़ेगा.स्नेह भाव में वृद्धि होगी.बड़प्पन रखेंगे.संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.भावनात्मक संवाद में बेहतर बने रहेंगे.रिश्तों में शुभता रखेंगे.सभी से तालमेल बनाए रखेंगे.प्रियजनों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बल पाएंगे.व्यवहार में मिठास रखेंगे.उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.खानपान प्रभावी रहेगा.स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.
शुभ अंक : 5 6 7 8
शुभ रंग : चांदी के समान
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.व्रत संकल्प बढ़ाएं.
