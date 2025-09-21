scorecardresearch
 

आज 21 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लगन और सूझबूझ से कार्य करें, सूर्य ग्रहण दिलाएगा बड़ी उपलब्धि

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 September 2025, Aquarius Horoscope Today: खानपान सात्विक रखेंगे.पेशेवरों के लिए अवसर बनेंगे.विभिन्न प्रयास गति लेंगे.उद्योग व्यवसाय में विविध अवसर बनेंगे.करीबी सहयोगी होंगे

कुंभ - साझीदारी व सहकारिता से कार्य साधेंगे.सबसे जुड़ाव बढ़ाएंगे.सूझबूझ व परस्पर सहयोग से काम लेंगे.दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी.करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे.व्यवस्था पर जोर देंगे.विपक्ष को अवसर नहीं देंगे.लापरवाही से बचेंगे.फोकस बनाए रखेंगे.जोखिमपूर्ण कार्यों को टालेंगे.खानपान सात्विक रखेंगे.पेशेवरों के लिए अवसर बनेंगे.विभिन्न प्रयास गति लेंगे.उद्योग व्यवसाय में विविध अवसर बनेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.प्रबंधन पर ध्यान देंगे.मिलेजुले परिणाम बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे.उमंग उत्साह बना रहेगा.पेशेवर विषयां में सकारात्मकता रहेगी.उपलब्धि हासिल करेंगे.सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा.लगन और सूझबूझ से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ संवार पाएगा.नेतृत्व को बल मिलेगा.सामूहिक प्रयासों में बेहतर बनेंगे.भूमि भवन के मामलों में गति आएगी.आय-व्यय के संतुलन पर जोर रहेगा.टीमभावना बनाए रखेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों की मदद पाएंगे.व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा.स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.सहकर्मी सहयोगी रहेंगे.प्रियजन प्रसन्न होंगे.चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रेम संबंधों में धैर्य विश्वास रहेगा.रिश्तों को मजबूती देंगे.मन की बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दाम्पत्य में मधुरता बनी रहेगी.नेतृत्व क्षमता का विकास होगा.सबका समर्थन जुटाएंगे.विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे.गरिमा गोपनीयता रखें.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : वॉइलेट

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्येदेव की पूजा करें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बढ़ाएं.अनुबंध बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
