आज 19 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: संबंधों में सुधार होगा, करना होगा ये काम

कुंभ- भाग्य के प्रयास संवरेंगे. सभी से सहकार व समर्थन प्राप्त करेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. अवरोध दूर होंगे. शारीरिक समस्याएं कम होंगी. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. जनकल्याण के कार्य करेंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. आस्था विश्वास में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यां से जुड़ेंगे. सामाजिक आयोजनों में शामिल होंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से सहयोग समर्थन बना रहेगा. चर्चाओं में अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. लाभ एवं संवार पर बल बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ में वृद्धि होगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में नवीन स्तर प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. सुखद यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. कार्ययोजनाओं में गति लाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनी बात स्पष्टता व मजबूती से कह पाएंगे. निजी संबंध संवारेंगे. संबंधों में सुधार बना रहेगा. स्नेह प्रेम विश्वास बढ़ेगा. संतुलन सामंजस्य से सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. वचन रखेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों व मित्रों से भेंट होगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. सक्रियता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- हर हाल सकारात्मक रहेंगे. स्वजनां के साथ रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं. भेंटवार्ता में रुचि लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य बल पाएगा.

शुभ अंक : 1 3 5 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. तार्थ जाएं. कथा सुनें.

