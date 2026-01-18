आज 18 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: लेनदेन पर ध्यान दें, विदेश यात्रा संभव है

कुंभ - बजट की अनदेखी करने से बचें.करियर व्यापार में सहज गति से आगे बढ़ें.जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही न दिखाएं.करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा.न्यायिक मामलों में सजगता बनाए रखें.खर्च और निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं.अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.करियर व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे.मामले लंबित रह सकते हैं.लेनदेन पर ध्यान दें.विदेश यात्रा संभव है.विनम्रता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- निवेश बढ़ाने की कोशिश होगी.पेशेवरों रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्योंं में सजग रहेंगे.व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखेंगे.नवाचार में रुचि बनी रहेगी.सक्रियता से काम लेंगे.



धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में धैर्य दिखाएं.चर्चा मे आत्मविश्वास रखें.सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे.वातावरण सामान्य रहेगा.रुटीन बनाए रखेंगे.लेनेदेन में उधार से बचें.लिखापढ़ी में चूक से बचे.अनुबंधो ंमें स्पष्टता रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मिठास और सहजता बनी रहेगी.भेंट के लिए अवसर का इंतजार करें.मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी करने से बचें.अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे.मन की बात कहने में संकोच रह सकता है.प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.वार्ता में विनम्र रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिविश्वास व दिखावे से बचें.ठग सक्रियता दिखा सकते हैं.खानपान पूर्ववत् रहेगा.स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.दान धर्म पर फोकस रखें.धोखेबाजी के शिकार न हों.

