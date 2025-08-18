आज 18 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: प्रभाव प्रतिष्ठा और प्रबंधन बने रहेंगे, व्यवस्था को बल देंगे

कुंभ - उत्तरोत्तर शुभकर समय बना हुआ है. लंच के बाद तेज सकारात्मक बदलाव बनेंगे. वित्तीय एवं प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें.

नौकरी व्यवसाय - जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाएं. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखें. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं. प्रभाव प्रतिष्ठा और प्रबंधन बने रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- निर्णय में भूलचूक से बचें. जल्दबाजी में कार्य प्रभावित होने की आशका है. आर्थिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. सहजता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद में नहीं आएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. मन बड़ा बनाए रखें.

---- समाप्त ----