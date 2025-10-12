scorecardresearch
 

आज 12 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: मेलजोल बढ़ाएंगे, कार्यगति तेज बनी रहेगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 October 2025, Aquarius Horoscope Today: प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहेंगे. बुद्धिमत्ता को बल मिलेगा. 

aquarius horoscope
कुंभ - सहकारिता पर बल बना रहेगा. मित्रों के साथ महत्वपूर्ण प्रयासों के आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुखद वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्योंं में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रो ंमें उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहेंगे. बुद्धिमत्ता को बल मिलेगा. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता और बड़प्पन से काम लेंगे. निरतरंता बनाए रखेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से परिणाम साधेगे. सभी अनुभवियों से सलाह लेंगे. 

धन संपत्ति- धनसंपत्ति के मामलों पर जोर हो. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. आर्थिक गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक कार्योंं में सक्रियता बढे़गी. 

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद व मजबूत बने रहेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. 

शुभ अंक : 1 3 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. परस्पर सहयोग बढ़ाएं.

