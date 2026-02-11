scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वाले इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे, आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 February 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - पेशेवर जीत की राह खोजने में सहज होंगे. प्रबंधन के मामलो में उछाल रखेंगे. पैतृक प्रयास आगे बढ़ेंगे. धनसंपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में शुभता रखेंगे. कामकाजी मुलाकात असरदार रहेगी. प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेपरवर्क में सहजता रहेगी. पेशेवर चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में विस्तार पर फोकस रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी संबंध भुनाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल होगी. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. लक्ष्य साधने में सफल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले अधिकारियों से भेंट के अवसर बनेंगे, सत्ता से जुड़ीं उपलब्धियां बढ़ेंगी
कुंभ: मान-यश मिलेगा, आय बढ़ाने के लिए और प्रयास करें
Health and financial prospects for Aquarius today
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
नकारात्मक सोच से बचना होगा, शुभ रंग- सफेद
विषयों पर फोकस रहेगा, मित्रजनों से परिचय बढ़ेगा

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुखद वक्त बिताएंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे पारिवारिक संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. आशंकाएं स्वतः दूर होंगी. आपसी विश्वास बल पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तथ्यों पर जोर बनाए रहें. सक्रियता से काम लें. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. उत्साह बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement