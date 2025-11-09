आज 9 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लाभ बढ़त पर रहेगा, श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे

कुंभ- अपनों का साथ विश्वास बना रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. मैत्री संबंधों को बल मिलेगा. बौद्धिकता को बल मिलेगा. सहयोग सहकार से काम निकालेंगे. वरिष्ठों का समर्थन बना रहेगा. अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. शैक्षिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. समता सामंजस्य से आगे बढें़गे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. स्वार्थ को त्यागेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का सानिध्य बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति आएगी. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. यात्रा संभव है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक भेंटवार्ता सफल होगी. आर्थिक उपलब्धि से उत्साहित होंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम एवं मैत्री में संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. भावनात्मक मामलों में सफल होंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. करीबियों से भेंट के अवसर बनेंगे. प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. विनय विवेक विनम्रता अपनाएं. खानपान संवारेंगे. स्मार्ट वर्किंग रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. बड़प्पन बढ़ाएं.

