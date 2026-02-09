आज 9 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: विषयों पर फोकस रहेगा, मित्रजनों से परिचय बढ़ेगा

कुंभ - भाग्य के मामलों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. रचनात्मक नजरिया बढ़ेगा. सकारात्मक सोच से परिणाम साधेंगे. विभिन्न मामलों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. जन कार्योंं से जु़डेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. स्पष्टता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. कामकजा का स्तर बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशीलता रहेंगी. व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक असहजताएं दूर होंगी. स्मार्ट वर्किंग पर बल बनाए रखेंगे. क्षमता से ज्यादा जोखिम लेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं.



प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयास बल पाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. मित्रजनों से परिचय बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करें. सरप्राइज देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 8 और 9

शुभ रंग : वाटर ब्लू

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आस्था रखें.

---- समाप्त ----