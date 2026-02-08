scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: संकल्पों को पूरा करेंगे, परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 February 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिकी बेहतर बनी रहेगी. संग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे. प्रशासनिक मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी.

कुंभ- भाग्य की मदद से सभी मामले पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव को बल मिलेगा. नवीन अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण की अनुकूलता बनी रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में हितलाभ ऊंचा रहेगा. पद प्रभाव संवार पर बना रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. नवीन शुरूआत कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.. पेशेवरों का प्रदर्शन सुधरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर बनी रहेगी. संग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे. प्रशासनिक मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. रिश्ते सुखकर रहेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह केविभिन्न मामलों में मधुरता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.

