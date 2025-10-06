scorecardresearch
 

Feedback

आज 6 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: शरद पूर्णिमा पर कुंभ राशि वाले शुभकार्यों से जुड़ेंगे, वित्तीय लक्ष्य भी साधेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 October 2025, Aquarius Horoscope Today: लेनदेन के मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. धैर्य से निर्णय लेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - न्यायिक विषयों में अकारण हस्तक्षेप से बचें. चर्चा में सहजता व सरलता बनाए रखेंगे. भावुकता में नहीं आएं. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. साज संवार बनी रहेगी. शुभकार्यों से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. रहनसहन व कला कौशल में तेज सुधार होगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चा व लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. पेशेवर सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय लक्ष्य साधेंगे. लेनदेन के मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. धैर्य से निर्णय लेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. बैंकिंग को बढ़ावा देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लंबी दूरी की यात्रा से बचें, मित्रों से सहयोग मिलेगा 
निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी, धनधान्य में वृद्धि होगी 
कुंभ: मेहनत का फल मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी 
कुंभ राशि वाले आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे, जानें अपना लकी नंबर 
कुंभ: काम तेजी से होंगे, नई योजनाओं से लाभ होगा 

प्रेम मैत्री- सबके साथ सुख से समय बिताएंगे. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  घर में सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चहुंओर शुभता का संचार बनाए रहेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement