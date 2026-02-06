आज 6 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं, अहस्तक्षेप की नीति रखें

कुंभ - जरूरी कार्योंं में ढिलाई न दिखाएं. कामकाज में दबाव की स्थिति रह सकती है. करियर कारोबार में परिणाम सामान्य बने रहेंगे. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. प्राथमिक विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर के मामलों की अनदेखी न करें. कारोबार में अनुशासन बढ़ाएं. जोखिम न उठाएं. शोध विषयों से जुड़ेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास बनाए रखेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएं.



धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में अतिरिक्त सतर्कत बरतें. ठगों से दूरी बनाए रहें. कार्य पर फोकस बढाएं. निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. अहस्तक्षेप की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक भेंटवार्ता में धैर्य बनाए रखें. निजी विषयों में पहल न करें. प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता दिखाएं. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा.



स्वास्थ्य मनोबल- जल्दीबाजी में न आएं. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें.

शुभ अंक : 6 8 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. अस्पष्टता से बचें. सतर्क रहें.

