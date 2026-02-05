scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: सतर्कता ही सुरक्षा है, धैर्य और संतुलन से आगे बढ़ें

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 February 2026, Aquarius Horoscope Today: वाणी व्यवहार पर बल रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - बाहरी लोगों पर जल्द भरोसा न करें. समय सामान्य बना हुआ है. चर्चा संवाद और लेनदेन में सतर्कता बनाए रखें. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखें. मेहनत व कौशल से लक्ष्य साधेंगे. कार्य व्यापार में दबाव बना रह सकता है. नियम पालन बनाए रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधो में सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की बातों को टालने से बचें. समकक्षों का साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. विभिन्न मामले लंबित रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं रुटीन रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ मिश्रित बना रहेगा. परंपरागत विषयों पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता में ढिलाई न दिखाएं. निज खर्च बढ़ा रह सकता है. सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखें. लाभ मध्यम रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Aquarius zodiac sign indicates financial gains and career changes
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
अधिकारियों के सहयोग से काम बनेंगे, व्यापार स्थिति अनुकूल रहेगी
करीबी मददगार होंगे, भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे
Aquarius daily financial and health forecast
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Meen Rashifal
क्षमता के अनुरूप कार्य करें, श्रमशील बने रहें

प्रेम मैत्री- शुभचिंतकों की समझाइश की अनदेखी से बचें. सहजता व सूझबूझ बनाए रहें. समय पर भेंट के लिए जाएं. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. भावनात्मक मजबूती बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार पर बल रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 और 8
शुभ रंग : पीतल समान

आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement