आज 1 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: अपनों का भरोसा बनाए रखें, हर्ष आनंद पर जोर देंगे

कुंभ - नए लोगों से दूरी बनाए रहेंगे. ठगों व धूर्ता की चालबाजियों से बचाव बनाए रखेंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने का दबाव रहेगा. रिश्तों को मजबूती देंगे. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में सहज रहेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में संतुलन बनाए रहें. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. करियर के विषय बढ़त पर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा. जिद में नहीं आएं.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य रहेगी. कार्य व्यापार पूर्ववत् रहेगा. लेनदेन में सक्रिय रहेंगे. जिम्मेदारों की बात पर ध्यान देंगे. नियम अनुशासन अपनाएं. सक्रियता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- घर के बड़ों व वरिष्ठों से संवाद बढ़ाएं. रिश्तेदारों से तालमेल बनाए रखें. चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएं. अपनों का भरोसा बनाए रखें. हर्ष आनंद पर जोर देंगे. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं. प्रेम में आस्था व विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयां में रुचि रहेगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. सेवाभाव रखें.

