Aaj ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025: धनतेरस पर तुला राशि वालों का आर्थिक कार्यों पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का परिचितों व शुभचिंतकों के साथ वक्त बीतेगा. बड़ों के निर्देशों का पालन व आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मनभेद व मतभेद दूर होंगे.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुआ

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग की भावना रखें.

------------------

वृष: वृष राशि के लोगों के प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्ययोजनाओं को गति देंगे. चर्चा संवाद में सफल होंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में उतावलापन न दिखाएं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर कलर

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्यता रखें.

------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. साहस पराक्रम व तैयारी बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहज संवाद बनाए रखें.

------------------

कर्क: कर्क राशि के लोग पारिवारिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. लोगों से मेलजोल में सहजता बढ़ाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधाओं एवं संसाधनों पर जोर रहेगा. घर परिवार में शुभ संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार रखेंंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भव्यता बनाए रखें.

----------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को स्वजनों से सामंजस्य बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों को गति देने में आगे रहना चाहिए. करीबियों के साथ खुशियां बांटेंगे. नवीन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. अनोखापन बनाए रहें.

-------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को बजट बनाकर खर्च करने की आदत बनाए रखनी चाहिए. निवेश संबंधी मामलों में योजनागत चूक वित्तीय स्थिति प्रभावित कर सकती है. सहजता से आगे बढ़ें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 8 और 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकारिता बनाए रखें.

-----------------

तुला: तुला राशि के जातक कार्यक्षेत्र में साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. घर से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. सुविधा संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. मित्र संबंधों को बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

-----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. अधिकारियों से भेंट होगी. लाभ प्रतिशत और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी से सहयोग व सहकार बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. आर्थिक मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार रखें.

-----------------

धनु: धनु राशि के जातकों के भाग्य के मामलों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं.

शुभ अंक: 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. तिल तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. देवालय जाएं.

-------------------

मकर: मकर राशि के लोगों को आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में उतावली से बचना चाहिए. लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं. लोभ प्रलोभन व अन्य के प्रभाव में न आएं. उचित विचार विमर्श के बगैर समझौते न करें. अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. धर्म और धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति एवं व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. स्थितियां मिश्रित रहेंगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. असहाय की मदद करें.

-------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को साझा कार्यों में शुभता बढ़ानी चाहिए. लाभ और प्रभाव का संचार बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. नेतृत्व की मजबूती से लाभवृद्धि होगी. नवीन संभावनाएं बल पाएंगी. उद्योग कार्य की शुरूआत संभव है. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.

---------------------

मीन: मीन राशि के लोग सेवा संबंधी कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. बजट से चलेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: महावीर भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियमपालन रखें.

---- समाप्त ----