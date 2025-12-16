scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 17 दिसंबर 2025: बुधवार के दिन वृश्चिक राशि वाले आर्थिक गतिविधियों में पाएंगे फायदा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों को सुबह में ही शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास बनाए रखना चाहिए.  परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.  व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें.  भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे.  परिवार में सुख सौख्य रहेगा.  परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे.  अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  करीबियों का सहयोग बना रहेगा.  जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें.  आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं.  लेनदेन में धैर्य से काम लें. 

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सजगता बढ़ाएं. 

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए समय तेजी से अनुकूलन होगा.  मित्रों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी.  करियर व्यापार प्रभावपूर्ण बना रहेगा.  पेशेवर प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे.  विभिन्न योजनाएं को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे.  इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  साझेदारी में सुधार आएगा.  महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.  लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे.  आवश्यक मामलों में संवार बनी रहेगी.  अवसरों का लाभ लेंगे.  दाम्पत्य खुशहाल रहेगा.  परिवार मनोबल बढ़ाएगा.  स्थायित्व एवं प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  साहस से कार्य करेंगे. 

शुभ अंक: 2, 5, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  व्रत बनाए रहें. 

मिथुन: मिथुन राशि के जातक के करियर कारोबार में व्यस्तता बढ़ेगी.  पेशेवरों से बेहतर तालमेल रहेगा.  परिवार में सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएं.  विरोधियों के षड्यंत्रों से बचें.  निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं.  कार्य प्रभावित रह सकते हैं.  विवेक विनम्रता बनाए रहें.  परिश्रम से परिणाम बनेंगे.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  नए लोगों पर भरोसा न करें.  प्रतिक्रिया में तार्किकता बनाए रखें.  कामकाज में फोकस बढ़ाएं.  उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.  स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे.  विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  अफवाह से बचें. 

कर्क: कर्क राशि के लोगों की मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाने की संभावनाएं हैं.  अपनों के साथ यादगार पल बिताएंगे.  सलाहकारों से परामर्श लेंगे.  प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी.  निजी रिश्ते संवरेंगे.  मित्रों का साथ पाएंगे.  रचनात्मकता बल पाएगी.  कला कौशल पर जोर होगा.  पेशेवर उपलब्धि प्राप्त करेंगे.  आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे.  उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.  नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे.  योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे.  प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे.  वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  प्रशिक्षण बढ़ाएं.  --

सिंह: सिंह राशि के जातकों की घर परिवार के मामलों में रुचि बढ़ेगी.  प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.  अपनों को अनदेखा न करेंगे.  निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी.  जरूरतों पर ध्यान देंगे.  प्रबंधन में सहजता रहेगी.  धैर्य से कार्य करें.  स्वजनों से करीबी बढ़ेगी.  अनुभवियों से सीख सलाह रखें.  सजगता से आगे बढ़ें.  विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.  वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे.  संकोच में कमी आएगी.  भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. 

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  मतभेद दूर करें. 

कन्या: कन्या राशि के लोगों के सामाजिकता के प्रयासों में तेजी आएगी.  सामूहिक सरोकारों में रुचि बनाए रखेंगे.  चर्चा संवाद में प्रभावी स्थिति रखेंगे.  व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.  जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे.  सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा.  आत्मविश्वास को बल मिलेगा.  सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.  सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.  सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  उत्साह एवं पराक्रम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.  भाई बंधुओं से जुड़ाव बढ़ाकर रखेंगे.  कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  साहस बढ़ाएं. 

तुला: तुला राशि के जातकों के घर में सुख सौख्य बढ़ेगा.  सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे.  उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी.  आर्थिक प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.  अतिथि आगमन होगा.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.  निजी संबंधों में सुधार आएगा.  सबको जोड़े रखेंगे.  धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी.  बचत पर जोर रखेंगे.  आर्थिक मजबूती बढ़ेगी.  भव्य एवं आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  अच्छे होस्ट बने रहेंगे.  भेंटवार्ताएं सफल होंगी.  महत्वपूर्ण लोगों का आगमन होगा.  अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  साज संवार रखें. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण होगा.  आर्थिक गतितिविधियों में सभी सहायक होंगे.  नवीन विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे.  रचनात्मकता पर जोर होगा.  कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी.  शुभ सूचनाएं मिलेंगी.  अवरोधों में स्वतः कमी आएगी.  बड़प्पन से काम लेंगे.  जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे.  सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.  कार्ययोजनाएं गति लेंगी.  विविध प्रयोग बढ़ाएंगे.  महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे.  आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे.  विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  तेजी रखें. 

धनु: धनु राशि के जातकों को बजट के अनुसार खर्च बनाए रखना चाहिए.  क्षमता से अधिक निवेश के संकेत है.  रिश्तों पर फोकस बनाए रहेंगे.  न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता की स्थिति बन सकती है.  नियम व अनुशासन बनाए रखें.  रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा.  कार्यों को स्पष्टता लाएंगे.  बजट पर नियंत्रण रखेंगे.  भूलचूक करने से बचें.  खर्च में सक्रियता आएगी.  कामकाज पूर्ववत् रहेगा.  विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ें.  बड़ों का सहयोग रहेगा.  अतिउत्साह में न आएं.  जल्दबाजी न दिखाएं. 

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  दिखावे से बचें. 

मकर: मकर राशि के लोगों का करियर व्यवसाय में लाभ संवार पर बना रहेगा.  पेशेवरता पर फोकस बना रहेगा.  विविध मामले सकारात्मक रहेंगे.  लाभ पर फोकस बढ़ेगा.  उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश रहेगी.  कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे.  तेजी से काम करेंगे.  परिजनों से भेंट होगी.  अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.  महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे.  शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.  प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा.  कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी.  नए विषयों में सहजता बनी रहेगी.  विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सक्रिय रहें. 

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का कामकाजी प्रबंधन बेहतर रहेगा.  पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.  महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा.  चहुंओर तेजी बनाए रखेंगे.  लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.  सक्रियता से कार्य करेंगे.  प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे.  अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा.  सुख संसाधन बढ़ाएंगे.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.  विरोधियों में हताशा रहेगी.  पेशेवर विश्वास बढ़ेगा.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.  विविध मामले अनुकूल बने रहेंगे.  व्यवस्था को मजबूती देंगे. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  तप साधना बढ़ाएं. 

मीन: मीन राशि के लोगों के भाग्योदय के अवसर बल पाएंगे.  समय तेजी से उचित दिशा में सकारात्मक बदलाव बनाए रखने का संकेत है.  वातावरण की अनुकूलता से लक्ष्य साधने में सहजता रहेगी.  कार्ययोजनाओं में सफल रहेंगे.  लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे.  लाभ के अवसर बनेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा.  कार्य कुशलता बढ़ेगी.  कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.  श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे.  प्रभाव में वृद्धि रहेगी.  धर्म आस्था को बल मिलेगा.  अधिकतर परिणाम पक्ष में बनेंगे. 

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  धार्मिक स्थल जाएं. 

---- समाप्त ----
