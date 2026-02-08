Aaj ka Rashifal 8 फ़रवरी 2026: धनु राशि वालों की व्यापार-करियर में उन्नति होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: नेतृत्व और उपलब्धियों का दिन

मेष राशि वालों के लिए आज उद्योग और व्यापार में सुधार के संकेत हैं. साझेदारी वाले कार्यों में बेहतर तालमेल बनेगा. समय से पहले लक्ष्य पूरे करने की कोशिश सफल हो सकती है. परिवार और दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. नेतृत्व क्षमता निखरेगी और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

लकी नंबर: 1, 2, 8, 9

लकी रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूखे फलों का दान करें.

वृष राशि: धैर्य और अनुशासन से बनेगी बात

वृष राशि के जातक आज सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाज में नियमितता और धैर्य जरूरी रहेगा. निवेश और लेनदेन में सतर्कता रखें. रिश्तों में स्पष्टता आएगी और वादों को निभाने का प्रयास रहेगा. खानपान में सात्विकता बनाए रखें.

लकी नंबर: 2, 6, 8

लकी रंग: श्वेत

आज का उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें और नियमों का पालन करें.

मिथुन राशि: संबंध और रचनात्मकता मजबूत

मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामाजिक और रचनात्मक रहेगा. मित्रों से मुलाकात और पारिवारिक सुख मिलेगा. पेशेवर जीवन में प्रदर्शन सुधरेगा. शिक्षा, कला और प्रेम से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. बड़ों का आशीर्वाद लाभ देगा.

लकी नंबर: 1, 2, 7

लकी रंग: माणिक्य समान

आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा कर आत्मविश्वास बढ़ाएं.

कन्या राशि: पारिवारिक सुख और सम्मान

कन्या राशि के जातकों के लिए घर-परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. करियर और कारोबार में गति आएगी. सामाजिक आयोजनों से जुड़ने के योग हैं. मधुर व्यवहार से सभी का मन जीत पाएंगे.

लकी नंबर: 1, 2, 5, 8

लकी रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: आपसी सहयोग बढ़ाएं और सूर्य को अर्घ्य दें.

तुला राशि: रचनात्मकता और संपर्क से लाभ

तुला राशि वालों के लिए दिन रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने का है. संपर्क और संवाद से लाभ होगा. जीवन स्तर में सुधार के संकेत हैं. मित्रों और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 2, 5, 6, 8

लकी रंग: शक्कर के समान

आज का उपाय: सहजता बनाए रखें और सूर्य मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि: खर्च और निवेश में सतर्कता

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज कार्य विस्तार के मौके हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. रिश्तेदारों से तालमेल बना रहेगा. जल्दबाजी से बचें और जिम्मेदारी से निर्णय लें.

लकी नंबर: 1, 2, 8, 9

लकी रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: जरूरतमंद की सहायता करें और सूर्यदेव की पूजा करें.

धनु राशि: आर्थिक मजबूती और साहस

धनु राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है. इच्छित लाभ मिल सकता है. कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता के संकेत हैं. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. व्यापार और करियर में उन्नति संभव है.

लकी नंबर: 1, 2, 3, 8

लकी रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: बड़प्पन रखें और सूर्य को अर्घ्य दें.

मकर राशि: प्रतिष्ठा और प्रबंधन में सफलता

मकर राशि के जातकों के लिए लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता से सम्मान मिलेगा. पैतृक मामलों में अनुकूलता रहेगी. अधिकारियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

लकी नंबर: 2, 5, 8

लकी रंग: कत्थई

आज का उपाय: दूसरों की मदद करें और सूर्य मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशि: भाग्य का साथ और नए अवसर

कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य सहयोगी रहेगा. नए अवसरों से लाभ मिलेगा. कार्य और व्यापार में उछाल आ सकता है. धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. परिवार का समर्थन मनोबल बढ़ाएगा.

लकी नंबर: 1, 2, 5, 8

लकी रंग: बैंगनी

आज का उपाय: धर्मयात्रा या पूजा-पाठ में भाग लें.

मीन राशि: सावधानी और संयम जरूरी

मीन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा. जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर होगा. वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अफवाहों से दूर रहें. संयमित व्यवहार लाभ देगा.

लकी नंबर: 1, 2, 3, 8

लकी रंग: सनराइज

आज का उपाय: पीड़ितों की सहायता करें और सूर्यदेव की पूजा करें.



