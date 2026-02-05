scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 6 फ़रवरी 2026: वृष राशि वालो को धन लाभ होने के संकेत हैं , जाने क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 6 फ़रवरी 2026, Horoscope Today: आप स्मार्ट वर्किंग के जरिए अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे. परीक्षा और प्रतियोगिता में रुचि बढ़ेगी.  आत्मविश्वास चरम पर रहेगा

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को अपनी वित्तीय योजनाओं को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी रणनीतियों का कोई अनुचित लाभ उठा सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. निवेश के मामलों में जल्दबाजी दिखाना आज भारी पड़ सकता है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर होगा. दिन के उत्तरार्ध में मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका है, ऐसे में धैर्य और संयम ही आपको मुश्किल स्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे.

शुभ अंक: 6 और 9 
शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें और 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Gochar 2026
कुंभ राशि में शुक्र का गोचर, सिंह-मकर सहित इन राशियों को होगा धन लाभ
Shukra Rahu Yuti 2026
शुक्र-राहु का लम्पट योग! बढ़ेंगे खर्चे या होगा धन लाभ? ज्योतिषाचार्या ने बताया
Shani Budh 2026 Dashank Yog
शनि-बुध 2 दिन बाद बनाएंगे द्विद्वादश योग, इन 3 राशि वालों की खुलेगी किस्मत
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
मकर राशि वालों को स्मार्ट वर्किंग से फायदा होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

वृष राशि: वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का सबसे सुनहरा अवसर है. कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच और काम करने के आधुनिक तरीके को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाए रखना आसान होगा, जिससे कठिन विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत होगी. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई पुराना मित्र आपके करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है.

शुभ अंक: 6 और 9 
शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: माँ दुर्गा की वंदना करें और 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.

मिथुन राशि: आज आपको निजी मामलों में विनम्रता और विवेक से काम लेना होगा. घर की सुविधाओं पर आपका ध्यान रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके भीतर अहंकार न आए. परिवार के वरिष्ठों का सम्मान करना आपके लिए फलदायी रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 6 और 9 
शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: आत्मबल बढ़ाएं और क्षमा भावना रखें. देवी दुर्गा की आराधना करें.


कर्क राशि: आपकी संवाद शैली आज बहुत प्रभावशाली रहने वाली है. आप मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे और व्यापारिक सौदों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का सहयोग आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9 
शुभ रंग: पर्ल पिंक

आज का उपाय: संचार बढ़ाएं और देवी दुर्गा की पूजा के साथ शुक्र मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि: आज आपको उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के संकेत हैं. मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बैंकिंग कार्यों में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 1 और 9 
शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और संकल्प शक्ति मजबूत रखें.

कन्या राशि: आपकी रचनात्मकता आज लोगों को प्रभावित करेगी. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन उम्दा रहेगा. अवसरों को भुनाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

शुभ अंक: 5, 6 और 9 
 शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें और जरूरतमंदों में मिठाई बांटें.


तुला राशि: आज कार्यों में देरी आपके लिए तनाव पैदा कर सकती है. लापरवाही से बचें और चतुराई से काम लें. लुभावने प्रस्तावों के चक्कर में न आएं, बल्कि अपने मूल काम पर फोकस बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 6 और 9 
शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: लेनदेन में सजग रहें और 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशि: आपके लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. औद्योगिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और बड़े लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. शासन-प्रशासन के अटके काम आज पूरे हो सकते हैं.

शुभ अंक: 6 और 9 
शुभ रंग: चुनरी लाल

आज का उपाय: नियमों का पालन करें और सक्रिय रहकर देवी की पूजा करें.

धनु राशि: चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. व्यापारिक वार्ताएं सफल होंगी और आपकी साख में वृद्धि होगी. आप सबको साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे और नए आकर्षक प्रस्ताव आपका इंतजार कर रहे हैं.

शुभ अंक: 3, 6 और 9 
शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: जप-साधना बढ़ाएं और सहकारिता की भावना रखें.


मकर राशि: भाग्य के सहयोग से आपके अटके हुए कामों में तेजी आएगी. आय के स्रोत अच्छे बने रहेंगे और आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे. सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ मानसिक शांति महसूस करेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9 
शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: किसी तीर्थस्थल के दर्शन करें और असहाय लोगों की मदद करें.

कुंभ राशि: आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. काम का दबाव बढ़ सकता है और सेहत को लेकर लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें.

Advertisement

शुभ अंक: 6, 8 और 9 
शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: अस्पष्टता से बचें और देवी दुर्गा की नियमित पूजा करें.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए दिन का अंत भी बेहद सुखद रहने वाला है.  व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता रखने से आपको भविष्य में बड़े मुनाफे के द्वार खुलेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक चर्चा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा.  अपनी वाणी पर संयम रखें और दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढें, यही आपकी उन्नति का मूल मंत्र साबित होगा. 

शुभ अंक: 3, 6 और 9 
शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: योग-प्राणायाम करें और बड़बोलेपन से बचते हुए बड़प्पन दिखाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement