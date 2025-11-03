Aaj ka Rashifal 4 नवंबर 2025: मंगलवार के दिन कर्क राशि वाले बिजनेस में पाएंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के खर्च और निवेश से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. नीति न्याय पर जोर देंगे. धर्म कार्यों से जुड़ेंगे. त्याग एवं सहयोग की भावना बढ़ेगी. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन में सफल होंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. उत्साह रखेंगे. निवेश व विस्तार की सोच बढ़ेगी. करीबियों की सलाह से चलेंगे.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. मूंगाधारण करें. अन्नदान दें. मिष्ठान्न बांटें. जन कल्याण के कार्य करें.

----------------

वृष: वृष राशि के लोगों को करियर कारोबार में तेजी लानी चाहिए. हितलाभ संवार पाएगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. आय के नए स्त्रोत विकसित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मजबूती बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लक्ष्य पर ध्यान दें. कथा प्रवचन सुनें.

------------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाना चाहिए. सूझबूझ और आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में उम्दा प्रदर्शन का भाव रहेगा. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. उद्योग व्यापार की महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. जॉब करियर अवसर बढ़ेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य से जुड़ें. दान बढ़ाएं.

-------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को भाग्य की श्रेष्ठता से चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखने में सफलता मिलेगी. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार में शुभ संयोग बनेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताए सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अहसजता दूर होगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं. अध्यात्म पर जोर दें. उत्साह बढ़ाएं.

-------------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को कार्य व्यापार में लापरवाही न दिखाने की सलाह है. काम समय पर करने का दबाव बना रह सकता है. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. अच्छी तैयारी से आगे बढ़ेंगे. समय मिश्रित फलकारक है. आर्थिक विषयों पर फोकस रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. परिजनों की अनदेखी से बचेंगे. अनजानों से सजग रहें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य सधेंगे. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी न करें. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दबाव में न आएं.

--------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को उद्योग व्यापार में विविध प्रयास बढ़ाने चाहिए. साझा प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. दाम्पत्य में सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी उपलब्धि अर्जित करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामलों में अच्छा करेंगे. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारेंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. सामूहिकता एवं सहकारिता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. योग प्राणायाम करें.

---------------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों को नौकरीपेशा वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखना चाहिए. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सेवा व्यवसायी नए प्रस्ताव पाएंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. सक्रियता और अनुशासन रखेंगे. कर्मठता से सभी प्रभावित होंगे. श्रमशील रहेंगे. तर्क और तथ्य पर जोर देंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में न आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग: हनी कलर

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. विवाद टालें.

-----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को करीबियों के साथ वक्त बिताने के अवसर मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकेंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संतान अच्छा करेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें. बुद्धि और कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. मेहनत से जगह बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. परंपरा संस्कारों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं प्रयोग में लाएं. शैक्षिक प्रयास बढ़ाएं.

------------------

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को स्वार्थ संकीर्णता के शिकार होने से बचना चाहिए. व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कार्य व्यवहार पर फोकस रखें. व्यक्तिगत मामले सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास गति पाएंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की सलाह को आदर दें. तेजी से कार्य पूरे करें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. विभिन्न परंपराएं निभाएंगे. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश में कार्य करने से बचें.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें. सहज रहें.

----------------------

मकर: मकर राशि के लोगों में बंधुत्व का भाव बढ़ा रहेगा. आपसी सहयोग सहकार बढ़त पाएगा. संपर्क संचार मजबूत होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढ़ेगा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सामाजिक मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें. मिष्ठान्न बांटें. सुंदरकांड व चालीसा पढ़ें. साहस रखें.

-----------------

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक संग्रह और संरक्षण पर जोर बना रहेगा. पारिवारिक मामलों को गति मिलेगी. घर में आनंद के क्षण बनेंगे. व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवन स्तर ऊंचा होगा. भव्यता और साज संवार पर फोकस रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. अतिथि आगमन होगा. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वचन रखें. अतिथि का आदर सत्कार करें.

---------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को सभी मामलों में साहस पराक्रम बनाए रखना चाहिए. पेशेवर विषयों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. असहजताएं दूर होंगी. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भरोसा जीतेंगे. कला कौशल संवरेगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. पारिवारिक मामलों में सतर्क रहेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. धार्मिक आयोजनों में शामिल हों. मिष्ठान्न चढ़ाएं.

---- समाप्त ----