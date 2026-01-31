Aaj ka Rashifal 1 फ़रवरी 2026: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries)

आज घर-परिवार के मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. पारिवारिक चर्चाओं में आपकी भूमिका अहम रहेगी. निजी रिश्तों में रुचि बनी रहेगी, लेकिन जिद और अहंकार से दूरी बनाकर रखें. कामकाज में स्मार्ट तरीके अपनाने से लाभ होगा. भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें, बहस से बचें.

वृष राशि (Taurus)

आज संवाद और चर्चा में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. व्यापार और नौकरी में उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे. यात्रा के योग बन सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर सामने आ सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 4, 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, आलस्य त्यागें, फल और मिश्री का दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

घर में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है. परिवार का साथ मिलेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 6

शुभ रंग: अंजीर रंग

आज का उपाय: सूर्य पूजा करें, मीठा बोलें और सकारात्मक सोच रखें.

कर्क राशि (Cancer)

आर्थिक अड़चनें कम होंगी और कामकाज में नए तरीके अपनाने से फायदा मिलेगा. रिश्तों में सहयोग बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और सौदे-समझौते आपके पक्ष में जा सकते हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 6

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, नई सोच के साथ काम करें.

सिंह राशि (Leo)

कामकाज में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा. निवेश और विदेशी मामलों में सतर्क रहें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. रिश्तों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें.

शुभ अंक: 1, 4, 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: सूर्य मंत्र जाप करें, निवेश सोच-समझकर करें.

कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. मित्रों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. पैतृक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 4, 6

शुभ रंग: पिस्ता रंग

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, काम में तेजी रखें.

तुला राशि (Libra)

सरकारी या प्रशासनिक सहयोग से रुके काम पूरे हो सकते हैं. करियर में स्थिरता आएगी और वरिष्ठों का साथ मिलेगा. पारिवारिक मामलों में संतुलन रहेगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 4, 6

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: सूर्य पूजा करें, व्यवस्था पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

भाग्य का साथ मिलेगा और लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. करियर और शिक्षा में प्रगति के संकेत हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. जोखिम वाले कार्यों से दूरी रखें.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: रक्त वर्ण

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, बड़े लक्ष्य सोचें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज करियर और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करें. अनुशासन और धैर्य से काम लें. धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: सूर्य मंत्र जाप करें, धैर्य बढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

व्यापार और साझेदारी में सकारात्मक स्थिति रहेगी. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. परिवार का विश्वास बनाए रखें. जोखिम भरे फैसलों से बचें.

शुभ अंक: 1, 4, 8

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, साझेदारी मजबूत करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. समय प्रबंधन बेहतर रखें. निवेश मामलों में सतर्कता जरूरी है. रिश्तों में मजबूती आएगी.

शुभ अंक: 1, 4, 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: सूर्य पूजा करें, सेवाभाव रखें.

मीन राशि (Pisces)

आज रचनात्मकता और आत्मविश्वास से काम लेंगे. आर्थिक मामलों में पहल करने से फायदा हो सकता है. मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा. बातचीत और समझौते से काम बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, नियमों का पालन करें.

