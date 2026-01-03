scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Weekly Rashifal January 2026: तुला सहित इन 5 राशियों में बना धन योग, नए सप्ताह में हो सकते हैं मालामाल

जनवरी का नया सप्ताह 5 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 तक रहेगा. इस दौरान विभिन्न राशियों में ग्रहों की विशेष स्थिति बनेगी. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र के अनुसार, ग्रहों की यह चाल इस सप्ताह पांच राशियों के लिए शुभ फल देने वाली साबित हो सकती है.

Advertisement
X
यह साप्ताहिक राशिफल 5 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. इस सप्ताह मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान हैं.
यह साप्ताहिक राशिफल 5 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. इस सप्ताह मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान हैं.

Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह सप्ताह शुरू होने वाला है. यह साप्ताह 5 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक रहने वाला है. इस सप्ताह मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान हैं. कर्क राशि में चंद्रमा, सिंह में केतु और धनु राशि में चार ग्रह (सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र) बैठे हुए हैं. वहीं, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि हैं. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र के अनुसार, ग्रहोंं की यह स्थिति पांच राशियों में धन लाभ के योग बना रही है.

मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल धनु राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं. यह सप्ताह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है. नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच से काम करने का मन करेगा. तो यह सप्ताह बहुत अच्छा है. धन के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिख रहा है. आपके निर्णय लाभ दिलाने वाले रहेंगे. हालांकि इस सप्ताह आपके खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी. नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं. करियर में अच्छे बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. घर परिवार में प्रेम भाव और बढ़ेगा. संतान पक्ष से अच्छी खबरें प्राप्त हो सकती है. संतान का भविष्य उज्जवल हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Know how your relationships will be in 2026 according to bhagya chakra
2026 में किन राशिवालों को रिश्तों को लेकर रहना होगा सावधान? देखें भाग्यचक्र
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
मकर राशि वालों को अनुशासन से ही मिलेगी जीत, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मीन राशि वाले भावुकता में आकर न लें कोई फैसला, जानें अन्य राशियों का हाल
वृश्चिक राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, जानें अन्य राशियों का हाल
Advertisement

कन्या राशि
इस सप्ताह कन्या राशि वालों की कई समस्याएं सुलझेंगी. इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें अधिक लाभ होगा. नौकरीपेशा जातकों को भी इस सप्ताह कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट जैसा शुभ समाचार आपको मिल सकता है. परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा. संतान की तरक्की होगी.

तुला राशि
तुला राशि वालों की धन की स्थिति में सुधार होगा. कहीं फंसा हुआ पैसा पुन: आपके पास वापस लौट सकता है. नई प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी. करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि अपने खर्चों को बजट से बाहर न जाने दें. 

वृश्चिक राशि
इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. करियर के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं. खासकर जो लोग टेक्निकल फील्ड या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको अनायास लाभ हो सकता है. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका मुनाफा भी बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर नई और बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement